Van der Hart: 'Ik moet hier ook scoren om man of the match te worden'

VOETBAL - Ole Romeny werd tegen Excelsior gekozen tot Man of the Match. Logisch ook wel, want de aanvaller scoorde na rust beide treffers. Toch was die uitverkiezing voer voor discussie, want had Mickey van der Hart die volle boodschappentas niet verdiend?

Van der Hart zorgde met cruciale reddingen, met name die kort na rust, ervoor dat Emmen de nul vasthield. De doelman, die voor de vijfde keer de nul wist te houden dit seizoen, had geen moeite met de keuze voor Romeny maar kwam er nog wel even op terug: "Ik denk dat ik hier eerst moet scoren om een keer man of the match te worden."