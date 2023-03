Slordig E&O/Hurry Up zet, na rust, Feyenoord opzij

HANDBAL - De handbalmannen van E&O/Hurry Up hebben vanavond tegen Feyenoord gewonnen. In eigen huis waren de Emmenaren met 38-32 te sterk.

Ondanks de overwinning blijft E&O zevende in de eredivisie. Na 21 wedstrijden heeft de combinatieploeg 23 punten. Er wachten dit seizoen nog negen wedstrijden voor E&O/Hurry Up.

Trainer Harrie Weerman wond er vooraf geen doekjes om: "We moeten vanavond met grote cijfers winnen, dat hebben we in Rotterdam ook gedaan." De thuisclub ging goed van start en had na zeven minuten spelen al een 5-1 voorsprong.

Het begin van de tweede helft leek op de eerste. De thuisploeg was slordig in de afwerking en gaf de tegentreffers makkelijk weg. Toch gingen de mannen van Weerman iets beter spelen en liepen weg bij de Rotterdammers. Na twaalf minuten spelen stond er een 27-20 tussenstand op het scorebord.

In het laatste kwart van de wedstrijd kwam de overwinning van E&O/Hurry Up niet meer in gevaar en won de thuisploeg uiteindelijk de wedstrijd met zes treffers verschil. Aan de kant van E&O/Hurry Up was Rick Wielage de topscorer met acht doelpunten.