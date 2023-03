ACV medekoploper na nipte zege bij FC Rijnvogels

VOETBAL - ACV dendert maar door in de zaterdag Derde Divisie. De mannen van trainer Ruud Jalving wonnen vanmiddag met 0-1 bij FC Rijnvogels in Katwijk en zijn door het puntnverlies van GVVV, thuis tegen ASWH, nu medekoploper.

De Asser club heeft net als GVVV 50 punten uit 25 duels. De formatie uit Veenendaal heeft echter een beter doelsaldo.

Al zestien duels op rij ongeslagen

"Maar we doen volop mee voor de titel, nadat we inmiddels al zestien competitieduels op rij ongeslagen zijn", aldus een meer dan tevreden Ruud Jalving. De trainer uit Zweeloo was één van de weinigen die na afloop van het duel in Katwijk met de bus terug naar Assen ging. "De meeste spelers zijn daar gebleven en maken er vast een heel gezellige avond en nacht van. Dat hebben ze ook verdiend. Volgende week zijn we vrij en over veertien dagen wacht het thuisduel tegen Barendrecht, de nummer 3 in de stand."

Weken van de waarheid

Tel daarbij op dat ACV een week later op bezoek moet bij GVVV en het is duidelijk dat de weken van de waarheid wachten voor de Asser club.

Abouzraa

Het duel tegen FC Rijnvogels was er één die qua verhoudingen eigenlijk negentig minuten lang in balans was. "Uiteindelijk beslist een sterk moment van Giovanni Zwikstra, tien minuten na rust, de wedstrijd", aldus Jalving. De spits werd de diepte ingestuurd en werd in het strafschopgebied in de mangel genomen door Kasper Michel en Neville Ogidi Nwankwo. Scheidsrechter Tissingh floot direct en wees gedecideerd naar de penaltystip. Gijs Jasper ramde op de lat, waarna Yassine Abouzraa de rebound wel tegen de touwen werkte: 0-1.

Na de 0-1 ging FC Rijnvogels opportunistischer spelen en dat leverde een paar aardige kansen op. De grootse was voor Tom Bijen, maar ACV-doelman Enver Spijodic voorkwam de gelijkmaker.

