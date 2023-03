Dick Lukkien: 'Een verdiende zege, maar nog genoeg werk aan de winkel'

"Al met al was het wel een verdiende overwinning denk ik, al is er genoeg werk aan de winkel om meer punten te halen", vervolgde Lukkien. "Ik had meer diepgang aan de contrakant willen zien omdat zij het speelveld klein maakten. Dan moet je comfortabel zijn aan de bal, maar dat waren we in de eerste helft niet. We speelden in een veel te laag tempo van kant naar kant, waardoor zij alles heel simpel belopen konden. Maar soms hadden we ook een keer, zoals Diemers deed richting Romeny, het geluk kunnen zoeken. Eerlijk is eerlijk, de gevaarlijkste momenten waren voor Excelsior. Van der Hart sleepte ons tot drie keer toe er geweldig doorheen."