Mike te Wierik kan nog winnen: 'Mijn laatste zege was in oktober'

VOETBAL - Voor Mike te Wierik was een overwinning alweer even geleden. Bij zijn vorige werkgever, FC Groningen, versloeg hij eind oktober van het vorig jaar PSV met 4-2. Gisteravond, ruim vier en een halve maand na die zege in Euroborg, kon hij eindelijk weer juichen.

"Als er één ploeg verdiende om te winnen, dan waren wij het wel", vond de verdediger, die zelf de grootste kans kreeg op de 1-0 in de eerste helft. "Behoudens de eerste fase na rust overigens, want die was echt niet goed. Daar schrok ik wel een beetje van. Gelukkig maakten we de 1-0 en daarna was het wel klaar. Die goal was doping voor ons en bij Excelsior knakte er iets. Na die 2-0 hebben we niets meer weggegeven."