Per Strand Hagenes wint jubileumeditie Albert Achterhes Profronde van Drenthe

WIELRENNEN - De Noor Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) heeft de zestigste editie van de Albert Achterhes Profronde van Drenthe gewonnen. In de straten van Hoogeveen reed hij weg uit een kopgroep van vier.

In het sprintje daarachter reed Tobias Lund Andresen (DSM) naar plek twee, voor Adam de Vos (Human Powered Health). Florian Vermeersch (Lotto-DSTNY) eindigde als vierde.

Vanwege de weersomstandigheden vertrokken de mannen vanmiddag twee uur later dan gepland uit Emmen. Ook werd de koers zo'n zestig kilometer ingekort tot 135 kilometer. Daarin hoefde het peloton ook slechts twee in plaats van vier keer de VAM-berg in Wijster te beklimmen. Vanwege de gladheid door sneeuwresten werden de keienstroken en de Muur van Emmen preventief uit het parcours gehaald.