Ronde van Drenthe past opnieuw parcours aan vanwege sneeuw

De Ronde van Drenthe heeft ook de wedstrijd van vandaag aangepast. Bovendien wordt de start uitgesteld, tot 12.00 uur. Dat is anderhalf uur later dan gepland. Ook rijden de renners niet over de keienstroken, in totaal dertien kilometer.

Op de Muur van Emmen wordt de wedstrijd geneutraliseerd. De heuvel wordt wel gereden, op 3,4 kilometer in het parcours, maar dat deel telt niet als wedstrijd.

Door de aanpassingen en omleidingen wordt het parcours ongeveer zeven kilometer langer. De renners leggen vandaag 198 kilometer af, in plaats van de oorspronkelijke 191 kilometer.

Hele weekend anders

De eerdere onderdelen van de Ronde van Drenthe werden ook al aangepast.

Zo werden ook in de Women's WorldTour de keienstroken uit het parcours gehaald. Verder werd de start in Emmen geschrapt, en reden de vrouwen een plaatselijke omloop rond de VAM-berg en finishte de wedstrijd in Hoogeveen.

De Ronde van Drenthe begon vrijdag met de Drentse Acht van Westerveld. Die wedstrijd werd na twee rondjes van bijna 9 kilometer afgebroken, omdat het niet verantwoord was verder te gaan.

De toerversie van de Ronde van Drenthe werd helemaal afgelast.