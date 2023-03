Overtuigend optreden Unitas in Den Haag

HANDBAL - Unitas uit Rolde heeft vanmiddag met overtuiging afgerekend met laagvlieger in de eerste divisie Hellas 2: 25-32.

Na rust (12-16) liepen de gasten uit naar 12-20. "Het was heel overtuigend van onze kant", aldus trainer/coach van Unitas Henk Jan Ottens.

In Den Haag trof middenmoter Unitas de nummer veertien van de competitie. "We hebben ons ijzersterk gepresenteerd. Dat geeft zelfvertrouwen."

Ottens genoot in Den Haag van doelman Calvin Zonnevijle die in de winter is overgekomen van E&O. "Verder maakten Martijn de Rijk (foto, red.) en Bart Lensen, liefst veertien keer raak, de meeste doelpunten."