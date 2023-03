Vierde zege voor Roden: 'Mazzel dat er een speler op doel kwam'

Ook de 3-0 kwam van Renkema waarna Roden wist dat het ging winnen. "Ik heb zelden een wedstrijd met 4-0 gewonnen waarbij ik zo ontevreden was over het spel", biecht trainer/coach van de wit-zwarten Freddy Strating op.

"We hadden mazzel dat er een speler op doel kwam. In de eerste helft viel hun keeper al geblesseerd uit", vervolgt Strating die in de zomer plaatsmaakt voor Paul Raveneau. "Aan de andere kant: we kunnen de punten heel goed gebruiken."