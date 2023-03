Vierdedivisionist Hoogeveen is na remise koploper af

VOETBAL - Hoogeveen is in de vierde divisie koploper af, omdat de formatie van Nico Haak vanmiddag in Purmerend niet verder kwam dan 0-0.

Op het veld van Purmersteijn, voorafgaand aan de partij de nummer drie op de ranglijst, kwam Hoogeveen niet tot scoren. Ook kregen de blauw-witten geen goal tegen.

"Ik ben heel blij met een punt", aldus Haak. "We waren gewoon niet goed vanmiddag. Ik heb onze doelman Stan Meekhof een groot compliment gegeven. Twee keer wist ik zeker dat Purmersteijn ging scoren en toen redde hij."

Concurrent HBS heeft in Overijssel van Rohda Raalte gewonnen, 1-2, waardoor de Hagenezen over Hoogeveen heengaan op de ranglijst. Het verschil tussen de nieuwe lijstaanvoerder en Hoogeveen is na 22 wedstrijden één punt: 45 om 44.

Haak, afgelopen week te gast in de Onze Club Podcast , en zijn ploeg vervolgen op 26 maart de competitie in eigen huis tegen Alphense Boys. Op 16 maart is het bekerduel met het Groningse Be Quick 1887.

