Dankzij zege tegen SVV '04 doet Erica weer mee in 3D

Ook in de wedstrijd tegen SC Erica was SVV' 04 niet bij de les in de eerste helft. De eerste kans was voor de thuisploeg via Jesse Wanders. De tweede kans was wel raak. Na acht minuten scoorde Dennis Fecken de 1-0 op aangeven van Jasper Haandrikman.

In het eerste kwartier na rust had Erica weinig te duchten van SVV'04. Toch kwam het door zichzelf in de problemen. Roy Lit kreeg zijn tweede gele kaart na een charge en kon vertrekken. Grote kansen voor de Schoonebekers bleven uit. Pas in de slotfase werden de gasten gevaarlijk. Eerst leek het te scoren via Dusan Muskee, maar hij maakte hands. Daarna was het wel raak via Rick Piek, maar zijn doelpunt kwam te laat.