Comedy Capers bezorgt Alcides nieuwe nederlaag

Door de nederlaag, de 15e van het seizoen voor Alcides, blijft de ploeg van trainer Wilko Niemer vijftiende in de Vierde Divisie. Die plek betekent directe degradatie. Het gat naar een promotie-/degradatieplek is maar één punt en is dus te overzien. Datzelfde geldt voor hekkensluiter VKW, dat twee punten onder plek 14 staat.

RKAVV speelde geen sterke wedstrijd, maar was wel negentig minuten lang de bovenliggende ploeg. Toch waren de eerste kansen voor de thuisclub. Spits Milan Ronkes kreeg er twee, maar kreeg tot twee keer toe de bal niet tussen de palen. De derde kans van de wedstrijd, voor RKAVV, was een stuk groter maar de inzet van Khashayar Saeb werd knap gekeerd door Alcides-doelman Xander Jager.

Dezelfde Saeb tikte RKAVV zeven minuten voor rust naar 0-1. Een bizar doelpunt, omdat Marnix Jager bij het uitverdedigen snoeihard tegen de billen van Ryan Luyckx schoot. De bal plofte precies voor de voeten van Saeb die scoorde. "Dat was Comedy Capers", aldus Niemer. "Ook wel symptomatisch voor de fase waarin we zitten op dit moment."

In de tweede helft kon Alcides geen vuist meer maken om het tij te keren. De gasten hadden, vooral via invaller Yari Bouras, de stand naar 0-2 of 0-3 kunnen tillen, maar ook dat lukte niet. Vlak voor tijd mocht Alcides toch nog hopen op een punt, maar niet geheel verrassend vloog de vrije bal van Aschwin Tanamal hoog over de goal van RKAVV.