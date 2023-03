Alcides-trainer terug na schorsing: 'Je wordt toch neergezet als halve zool'

"De schorsing van drie wedstrijden viel nog mee, want ik had rekening gehouden met meer. Aan de andere kant had ik iets anders ook niet terecht gevonden, want het was absoluut niet mijn intentie. Ik heb zoiets nog nooit gedaan en zou zoiets ook nooit doen. Uiteindelijk was het vooral heel vervelend, voor mij maar ook voor de assistent-scheidsrechter. Ik ben ervoor gestraft en ik ben blij dat het nu achter de rug is."