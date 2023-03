'Sneeuweditie' Ronde van Drenthe: 'Parcours is wel 25 keer veranderd'

"Als je ziet hoe Drenthe zich op de kaart heeft gezet: fantastisch." Ronde van Drenthe-voorzitter Femmy van Issum blikt tevreden terug op het afgelopen koersweekend, waar weliswaar flink geïmproviseerd moest worden, maar de organisatie en andere betrokkenen zich van hun beste kant lieten zien. "Wat we neerzetten was uniek."

De weergoden waren de Drentse wielerkoersen dit weekend niet goed gezind. Nadat er vrijdag al een streep door de Drentse Acht van Westerveld ging vanwege sneeuwval, werden daarna de mannen- en vrouwenkoers van de Ronde van Drenthe ingekort vanwege slechte weersomstandigheden. Onder meer de keienstroken werden geschrapt uit beide parcoursen.

'Moet nog even bijkomen'

"Flexibiliteit is dit weekend het toverwoord geweest", beaamt Van Issum. "Ik denk het het parcours wel 25 keer is veranderd, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. We werden echt geleefd, ik moet nog even bijkomen", geeft de 82-jarige voorzitter toe.

Wat meehielp voor de organisatie was de instelling van de renners. Ondanks de barre weersomstandigheden wilden zij niet warmpjes in de bus blijven, maar op de fiets springen en koersen. "Zowel de mannen als vrouwen wilden heel graag rijden, en dat merkte je. De mannen zaten voor de start in het gemeentehuis in Emmen en zeiden: 'We willen rijden, ga door!' Door die instelling waren het attractieve koersen, zag Van Issum. "Het was absoluut niet saai."

Vrouwenkoers

Zaterdag kletste Lorena Wiebes haar concurrenten uit het wiel in een groepssprint van een compact peloton. Er was ook Drents succes: Maike van der Duin uit Assen reed naar een derde plek en daar was ze uitermate tevreden mee. "Dit is echt een droom, vooraf had ik hier voor getekend", zei ze na afloop met een grote big smile op haar gezicht. "De hele dag voelde ik mij supersterk."