FC Emmen Podcast #27: 'Dit is de opvolger van Dick Lukkien'

Van een hosanna-sfeer is in de 27e FC Emmen Podcast van het seizoen niet echt sprake. Natuurlijk was de zege op Excelsior prettig en broodnodig, maar één zwaluw maakt van de Asser studio nog geen zomer. Bovendien ontbreekt René Posthuma, de host van de show. Hij verblijft op dit moment in het ziekenhuis.

Zijn rol wordt, overigens met verve, overgenomen door Niels Dijkhuizen die uiteraard stilstaat bij de misstanden op de werkvloer bij de NOS. In het verlengde daarvoor voelt Dick Heuvelman zijn collega-analist Theo ten Caat stevig aan de kaak over zijn dubieuze rol als speler van de BV Veendam, nu zo'n 23 jaar geleden.

Romeny in de spits tegen Sparta?

Uiteraard wordt uitgebreid gesproken over de wedstrijd en zijn beide mannen het eens over de verkiezing 'Man of the Match'. Ole Romeny verdiende de prijs, al moet hij van Theo ten Caat nog wel wat stappen maken. Is Romeny overigens de aangewezen persoon om de positie van de geschorste Richairo Zivkovic in te vullen tegen Sparta?

De mannen voorspellen niet alleen de uitslag van het duel tegen Sparta, maar laten ook weten welke ploegen 18e, 17e en 16e worden.

Venijn in de staart