'Je verliest voor je gevoel een stukje van jezelf bij een fusie'

De gast in de negende podcast is goalgetter Harm Jan Moesker van vv Titan, middenmoter in de derde klasse D. Moesker loopt al van kleins af aan op het plaatselijke sportpark en is, ondanks verschillende lokroepen van andere clubs uit de regio, het rood-wit altijd trouw gebleven.

In de Onze Club Podcast praat hij over de verhoudingen in Nieuw-Weerdinge. Het dorp, dat in tweeën is gespleten door 'de blauwen en de roden', heeft nog altijd twee actieve voetbalclubs: Titan en NWVV. Is een fusie niet rendabeler in een dorp als Nieuw-Weerdinge?