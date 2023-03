Bekersprookje sv Twedo ten einde

VOETBAL - Het bekersprookje van sv Twedo uit Veenoord is ten einde. De zondagderdeklasser, die eerder in het toernooi won van tweedeklassers Valthermond en Drenthina én in de vorige ronde te sterk was voor derdeklasser Read Swart, was in de achtste finale van de noordelijke districtsbeker niet opgewassen tegen Blauw Wit'34.

De zondageersteklasser was met 2-8 te sterk voor de nummer 4 van de zondag 3e klasse D.

Één helft spannend

Één helft lang kon Twedo prima mee met Blauw Wit'34, ondanks dat Rens Markus niet te stoppen was. De aanvaller van de bezoekers scoorde in de eerste 45 minuten drie keer. Ook de thuisclub scoorde twee keer. Dimitri Lazaridis en Bram Vuuregge zorgden voor de 1-2 en 2-3. Nadat Markus tien minuten na de pauze ook de 2-4 maakte was het verzet van de Drentse club gebroken.

SVBO ook door

Gisteren bereikte SVBO, na het nemen van strafschoppen van Winsum (eindstand na 90 minuten was 2-2), als eerste Drentse club de kwartfinale. DZOH verloor bij Gorecht met 2-1 en is uitgeschakeld. Morgen (donderdag) komen VKW en Hoogeveen nog in actie. Hoogeveen speelt thuis tegen Be Quick 1887 en VKW moet op bezoek bij Jubbega.