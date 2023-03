Lukkien over situatie Lubbers: 'Veel mensen dachten aan het ergste, maar dat is niet aan de orde'

Raad van Commissarissen

Aangezien Lubbers zijn werk volledig heeft neergelegd en het niet duidelijk is wanneer hij terugkeert, wil de Raad van Commissarissen van de Drentse club op zeer korte termijn met een oplossing komen om het takenpakket van Lubbers over te nemen. "Er zijn verschillende opties, maar ik wil nu niet teveel op de zaken vooruitlopen", vertelt RvC-lid Jan Zwiers (die in 2019 kortstondig algemeen directeur was van FC Emmen).

Nieuwe finale: Sparta thuis

Ondertussen moet de focus van Dick Lukkien en zijn spelers volledig gericht worden op de volgende finale in de overlevingsstrijd, zaterdag thuis tegen de nummer 6 van de Eredivisie: Sparta. "Samen met FC Twente de grootste verrassing van het seizoen", aldus Lukkien. "Die hebben echt een topseizoen. Complimenten aan hun scouting en aan Maurice Steyn die het elftal heeft gevormd. Daar krijgen we onze handen vol aan, maar zij ook aan ons. Dat heeft de uitwedstrijd wel bewezen, ondanks dat we daar met 3-1 verloren. Wat Sparta zo goed maakt? Ze hebben ervaring in de ploeg en kunnen heel goed een wedstrijd lezen. Als ze kunnen voetballen dan doen ze dat, maar ze zijn ook uitstekend in staat om de lange bal te spelen en dan op de tweede bal te spelen. Dus bij balverlies, in het druk zetten, moeten wij echt heel goed bij de les zijn."

Geen Zivkovic, Veldmate en Darfalou

In tegenstelling tot afgelopen weekend kan Dick Lukkien weer vanaf de aftrap beschikken over Mohamed Bouchouari, terwijl ook Lorenzo Burnet en Ahmed El Messaoudi steeds langer inzetbaar zijn. Wel moet de oefenmeester noodgedwongen een streep zetten door Richairo Zivkovic. De spits is geschorst. Ook Jeroen Veldmate, Ben Scholte en Oussama Darfalou zijn net als de langdurig geblesseerden Mart Lieder, Metehan Güçlü, Maikel Kieftenbeld, Jeff Hardeveld en Rui Mendes niet inzetbaar. Danny Hoesen stond vandaag wel op het trainingsveld en lijkt een rol te kunnen spelen zaterdag.

'Een beter medicijn kan Ronald zich niet wensen'