vv Hoogeveen ondanks rode kaart langs Be Quick 1887 in beker

VOETBAL - vv Hoogeveen voegde zich vanavond bij de laatste acht in de strijd om de noordelijke districtsbeker. Op eigen veld was de nummer 2 van de Vierde Divisie A met 3-2 te sterk voor Be Quick 1887, de nummer 7 uit diezelfde divisie.

In de kwartfinale ontmoet de ploeg van trainer Nico Haak vv Jubbega, die vanavond afrekende met VKW (3-1). Die kwartfinale, in Friesland, staat gepland op 8, 9 of 10 april (Paasweekend). Wint Hoogeveen dat duel dan zijn de blauwhemden zeker van deelname aan de landelijke beker volgend seizoen.

2-0 voor en rood

Louis Vijfhuizen brak halverwege de eerste helft de ban door knap raak te schieten na een pass van Jim Veltmaat. Die marge werd een paar minuten voor rust verdubbeld door Alex Blekkink: 2-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de mannen van Haak, maar in blessuretijd van de eerste helft moest doelman Renzo Hemmes met rood van het veld. De doelman, die eindelijk weer speelminuten kreeg na een lange blessure, tackelde de doorgebroken Geertjan Liewes.

Benjamins beslist duel

Ondanks de numerieke minderheid kwam Hoogeveen na rust al snel op 3-0. Justin Benjamins strafte een gigantische blunder in de opbouw van Be Quick 1887 genadeloos af. Het duel was na die treffer beslist, al kwam Be Quick diep in de tweede helft wel op 3-1 en in de zesde minuut van de blessuretijd ook nog op 3-2 (treffers van Liewes en Yoran Cats).