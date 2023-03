DOS'46-captain Max Malestein stopt met topkorfbal

Malestein kwam in 2012 over van Oranje Zwart uit Zwolle en begon in de juniorenselectie van DOS'46 in Nijeveen. Met dat team werd hij in 2014 kampioen van Nederland in Rotterdam Ahoy en op het veld. Malestein speelde in die periode ook bij Jong Oranje. In het seizoen 2014-2015 debuteerde hij in het eerste van DOS'46 en daarmee won hij in 2019 de veldtitel en de Supercup. In de jaren daarvoor maakte hij zowel de degradatie uit, als de promotie naar de Korfbal League mee.