Van topdivisie naar landstitel: Thijs Ipema jaagt in Limburg zijn dromen achterna

VOLLEYBAL - Een jaar geleden speelde Thijs Ipema (22) uit Vries met het Hoogeveense Olhaco nog tegen degradatie uit de topdivisie. Eenmaal in Limburg strijdt de libero om heel iets anders: de landstitel.

In de zomer stapte Ipema over naar het ambitieuze Limax uit het Zuid-Limburgse Linne. "Ik was op zoek naar een eredivisieteam om te spelen en ben op proef geweest", legt hij uit. "Een van m'n zussen woont in Noordwijk. Mijn ouders dachten dat ik niet verder weg zou gaan wonen. Dat is me toch gelukt."

Als underdog bij Limax

De nieuwe club van Ipema heeft de reguliere competitie afgesloten op de eerste plaats. "We hebben 19 van de 22 wedstrijden gewonnen", vertelt de libero. Terwijl Limax vorig seizoen niet opviel in de eredivisie. "Inmiddels traint het team 11 keer in de week."

"Als underdog had ik geen heel hoge verwachtingen voor de eerste seizoenshelft", geeft Ipema toe. "Ik wilde veel groeien en ontwikkelen. Toch heb ik al vroeg veel minuten in de eredivisie gemaakt. Zo liep ik voor op mijn eigen schema."

"Thijs wil graag en heeft passie voor de sport", aldus Guido Görtzen, winnaar van olympisch goud in 1996 en coach van Ipema. "Hij is heel professioneel en heeft een goed arbeidsethos."

Vette kans

Een jaar geleden droeg Ipema nog het wit-oranje van topdivisionist Olhaco. "In Hoogeveen trainden we maximaal drie keer in de week. Dan groei je niet zover door. Dit is een enorm avontuur. Een droom die uitkomt, eigenlijk. De ambitie is er altijd geweest om eredivisie te gaan spelen. Dat ik deze kans krijg in Limburg vind ik heel erg vet."