Wartburgia maatje te groot voor vrouwen ACV

"We zitten er nog niet zo lekker in als voor de winterstop", stelt ACV-trainer Sven Krol. Zijn ploeg heeft na vandaag drie van de vier wedstrijden verloren in 2023 en is daardoor wat weggezakt op de ranglijst. Ze staan nog één plaats boven de tiende plek, die positie zou betekenen dat het team nacompetitie voor lijfsbehoud in de Topklasse moet spelen.