DZOH wint in slotminuten van 'roodgekleurd' Epe, Noordscheschut deelt punten met Heerenveen

VOETBAL - Na vier wedstrijden zonder overwinning pakte DZOH weer eens de volle buit in de 1e Klasse E. Daarbij kreeg het wel hulp van tegenstander SV Epe, dat de wedstrijd eindigde met acht spelers op het veld. De Emmenaren wonnen door twee doelpunten in de laatste minuten van Joël Zweerink en Bjorn Jansen (2-0).

"De eerste twintig minuten voetbalden wij heel goed en hadden we op voorsprong moeten komen", vertelde DZOH-trainer Marc van Meel. Zijn ploeg kwam alleen niet tot scoren in de openingsfase. Volgens Van Meel was het spel van beide ploegen daarna "heel slecht" en kwamen de Emmenaren nauwelijks in de buurt van het doel van Epe.

Aan het begin van de tweede helft zette dit spelbeeld zich voort. Ook de eerste rode kaart van Epe na ongeveer een uur spelen (René Suurland kreeg zijn tweede gele kaart) hielp DZOH nog niet in het zadel.

Kantelpunt

Pas na de tweede rode kaart kon de thuisploeg de ban breken. Epe-keeper Bas van Schoonhoven liep met opzet vol tegen de scheidsrechter aan en kon met een directe rode kaart van het veld vertrekken. Joël Zweerink mocht aanleggen voor een strafschop en faalde niet vanaf elf meter: 1-0. Kort voor het einde verdubbelde Bjorn Jansen de score voor de ploeg van Marc van Meel en even later ging ook de derde speler van Epe vroegtijdig naar de kleedkamer vanwege het neerhalen van diezelfde Jansen.

"De afgelopen weken hebben we goed gespeeld, maar behaalden we geen resultaat", vond Van Meel. De coach vond het dan ook prettig dat dit vandaag een keer andersom was.

Noordscheschut