Sudosa-Desto verliest ook vijfde wedstrijd in kampioensgroep

VOLLEYBAL - Na vijf wedstrijden in de kampioengroep staan de vrouwen van Sudosa-Desto nog steeds met lege handen. In Assen was Friso Sneek met 3-0 een maatje te groot: 17-25, 21-25 en 19-25.

Aan het begin van de eerste set was de wedstrijd redelijk in evenwicht. Het was stuivertje wisselen om de voorsprong, totdat Sneek op 8-11 kwam. De Friezen wisten puntje na puntje de voorsprong te vergroten en Sudosa-Desto was niet bij machte om het gat te verkleinen. De eerst set ging daardoor met 17-25 naar de bezoekers.

In de tweede set pakte Sneek snel een voorsprong van zes punten (9-15). De ploeg van trainersduo Mark Afman en Erwin SIkkema toonde weerbaarheid en vocht zich terug naar 18-21. Het gat kon echter niet verder gedicht worden en de tweede set ging met 21-25 naar Sneek.

Slordigheden

Sudosa-Desto was zeker niet kansloos, maar door kleine fouten in het aanvallend spel lukte het niet om de punten eenvoudig af te maken. In het begin van de derde set konden ze wel weer goed meekomen (3-3), maar het solide spelende Sneek nam snel daarna afstand. De Friezen liepen uit naar 8-14 en gaven deze voorsprong niet meer uit handen. De derde set wonnen ze uiteindelijk met 19-25.