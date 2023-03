Olhaco zo goed als veilig na 0-3 overwinning op Zalsman Reflex, kostbare nederlaag voor Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - Olhaco is na vanavond dicht bij lijfsbehoud in de Topdivisie. De Hoogeveners wonnen met 0-3 (26-24, 25-23 en 25-16) bij Zalsman Reflex uit Kampen en hebben nu negen punten voorsprong op de elfde plaats. De nummer elf speelt aan het eind van het seizoen play-offs voor degradatie.

Makkelijk ging het vanmiddag aanvankelijk niet voor de ploeg van Xander Arling. In de eerste twee sets deden de ploegen niets aan elkaar onder en won Olhaco met een minimaal verschil (26-24 en 25-23). In de derde set leek leek het verzet van de ploeg uit Kampen te zijn gebroken, want deze werd eenvoudig door Olhaco gewonnen (25-18).

Het doelsaldo van Olhaco is aanzienlijk beter dan die van concurrenten Zalsman Reflex en EVV. Daardoor lijkt Olhaco genoeg te hebben aan een punt in de resterende drie wedstrijd van de competitie.

Sudosa-Desto is samen met Keistad verwikkeld in een strijd om het kampioenschap. De Assenaren leden vanavond echter een onverwachte 3-2 nederlaag tegen VoCASA uit Nijmegen (25-22, 23-25, 21-25, 27-25 en 9-15). De ploeg van Erik Noordijk staat nu op gelijke hoogte met Keistad, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld. Op de laatste speelronde komen beide ploegen in Assen nog tegen elkaar in actie.