DOS'46 vecht zich naar punt bij afscheidswedstrijd Max Malestein

KORFBAL - Bij de laatste wedstrijd van DOS'46-aanvoerder Max Malestein hebben de Nijeveners een zwaarbevochten punt gepakt tegen KCC. In de tweede helft maakte DOS'46 een achterstand van vijf punten goed. Uitblinker Christian Dekkers bepaalde in de slotminuut de eindstand op 23-23. Door het gelijkspel maakt de ploeg geen kans meer op een plaats voor de play-offs om het kampioenschap.

De Nijeveners kwamen niet scherp uit de kleedkamers, waardoor KCC het gat snel kon vergroten naar vijf treffers (14-19). Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat DOS'46 terug zou komen, maar in de laatste tien minuten belandden de treffers weer makkelijker in de korf. Weer waren Van Veldhuisen en Dekkers belangrijker met beide twee treffers. De laatste van Dekkers (23-23) scoorde hij met nog een halve minuut op de klok. Beide ploegen konden daarna de wedstrijd niet beslissen.

DOS'46 had nog een minieme kans om zich te plaatsen voor de kruisfinales, maar in Nijeveen hadden ze vanavond wat anders aan het hoofd. Max Malestein, die sinds 2012 al uitkomt voor DOS'46, werd de hele wedstrijd luid toegejuicht, wat resulteerde in zichtbare emoties op het gezicht van de DOS-46-captain. De Zwollenaar was vanavond driftig op zoek naar een zijn laatste treffer voor DOS'46 in Sporthal de Eendracht, maar daarin slaagde hij niet.