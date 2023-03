Hoogeveen overklast Klazienaveen, dat koppositie aan zich voorbij ziet gaan

VOETBAL - In een matig duel verspeelde ZZVV uit Zuidwolde vanmiddag twee punten door gelijk te spelen bij WVV uit Winschoten. Een uitgelegen kans voor FC Klazienaveen om de koppositie over te nemen in de 3e Klasse D, maar de nummer twee ging met 6-1 hard onderuit bij VV Hoogeveen.

In de achtste minuut kwam Klazienaveen op voorsprong op het kunstgras in Hoogeveen, maar nog voor rust wist de thuisploeg de achterstand om te buigen. Na 35 minuten schoot Dylano Wolters zijn ploeg langszij (1-1) en in de blessuretijd van de eerst helft zorgde Twan Reinders, op aangeven van Marcel Linthorst, voor de 2-1 voorsprong voor Hoogeveen.

In de 53e minuut vond het absolute hoogtepunt van de wedstrijd plaats. Ruben de Haas omspeelde zijn directe tegenstander en vanaf een meter of vijftien verschalkte hij de keeper met een prachtige lob, 3-1.

Gatenkaas

De treffer van De Haas was de genadeklap voor Klazienaveen en de organisatie in de verdediging was ver te zoeken. Hoogeveen kon zonder moeite door de defensie van Klazienaveen combineren en na de 4-1 van Marcel Linthorst in de 55e minuut was de wedstrijd beslist. Twan Reinders en Jan ten Cate waren in de slotfase nog goed voor twee treffers en bepaalden de eindstand op 6-1.

ZZVV verspeelt punten

ZZVV kwam in Winschoten in de 23e minuut nog wel op voorsprong door een treffer van, wie anders dan, clubtopscorer Jovanni van Dijk, 0-1. De ploeg van trainer Hans Slender zag WVV nog voor rust langszij komen en doordat beide ploegen na rust niet meer scoorden, eindigde de wedstrijd in 1-1.