Kandidaten NWVV en SCN solliciteren naar degradatie

Waar de partij binnen de lijnen grimmiger werd, probeerden Hollen en Schmid hun manschappen in bedwang te houden. Zo soms wisselden beide hoofdtrainers een glimlach. "Dit was heel slecht", vertelt Hollen na negentig minuten. "We staan nog steeds boven de streep. Als we dit volhouden, desnoods met dit voetbal, ben ik tevreden."