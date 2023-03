Achilles 1894 koploper, mede dankzij stunt stadgenoot

VOETBAL - Achilles 1894 is de nieuwe koploper in de 2e klasse L van het zaterdagvoetbal. De Asser club won zelf op eigen veld met 4-1 van middenmoter Kollum en kreeg hulp van stadgenoot LTC. De groenhemden versloegen koploper Velocitas met 1-3. Drenthina won ook (met 0-2 bij VEV'67) en staat er qua puntenverlies het beste voor in deze klasse.

Achilles 1894 heeft nu 32 punten uit 16 van 24 duels. Drenthina volgt op twee punten, maar met een duel minder gespeeld en Velocitas en Marum volgen met 29 punten op plekken 3 en 4. Velocitas deed daar echter 15 duels over en Marum 17.

Verdiend

Achilles 1894 won zeer verdiend van Kollum, al maakte de ploeg van trainer René Wollerich het zichzelf veel te lastig door met name voor rust teveel kansen onbenut te laten. De 1-0 voorsprong door een treffer van Ferdi Hidding - na een prima aanval via Chris van Houten, Remy Klaassens en Wouter van der Molen - was een magere afspiegeling van de krachtsverhouding en het aantal kansen.

Kort nadat Rachid Traore een afstandsschot nog gekeerd zag worden door Kollum-doelman Mark Huizenga, zorgde Mart Oosting voor de 2-0. Uit een corner frommelde de captain, in de 68e minuut, de bal over de doellijn. Achilles 1894 leek in veilige haven, maar amper een minuut na de aftap schoot Benjamin Zondervan de 2-1 langs Morten Otto, de doelman van Achilles 1894. De spanning leek terug in het duel, maar niets bleek minder waar. Door twee prima treffers, van invallers Andre Manzeza en Romario Tsjong-A-Sie (na lang blessureleed weer terug), werd het uiteindelijk 4-1.

LTC stunt bij koploper

LTC hielp niet alleen haar stadgenoot, maar deed zelf uiteraard ook uitstekende zaken door met 1-3 te winnen van koploper Velocitas. Richard Mulder zorgde tien minuten voor rust voor de 0-1, waarna Marc Heerings na een uur spelen de marge verdubbelde. Via Quinten Kruizenga werd het nog even spannend in Groningen, maar vlak voor tijd zorgde Lars Uineken voor opluchting aan Asser zijde.

Drenthina wint ook