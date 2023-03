Dick Lukkien: 'Ik put hoop uit de strijdbaarheid en saamhorigheid'

Lukkien zag een eerste helft die volgens hem gelijkwaardig was. "In fases waren wij beter en in fases Sparta. Een 0-0 ruststand was in mijn ogen conform de verhoudingen geweest, maar vlak voor rust gaan we gruwelijk in de fout. Ik vind dat Mohamed Bouchouari daar veel korter moet zitten, omdat je weet dat je nog steun genoeg hebt achter je. Bovendien is algemeen bekend dat Koki Saito altijd op zoek gaan naar zijn rechterbeen. In plaats van dat we sterk en mannelijk duelleren houden we hem maar wat op, mag hij die actie maken en scoren."