Programma zondagvoetbal

In de 4e divisie A staat een inhaalweekend op het programma. Alcides speelde zaterdagavond met 0-0 gelijk tegen Westlandia. VKW komt vanmiddag in actie. Hollandia komt in Westerbork op bezoek.

De derde camera staat niet in Drenthe, maar in Overijssel. In de 3e klasse A gaat Ruinen op bezoek bij Steenwijkerwold. Ruinen is de nummer twee en heeft zeven punten minder dan Steenwijkerwold. En dus moet Ruinen winnen om de strijd om de titel weer spannend te maken.