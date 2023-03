Julius Dirksen: 'Iedereen kan wel zien dat dit niet mijn favoriete positie is'

Van fouten leer je en dat zal de getalenteerde Dirksen ongetwijfeld ook doen op de lange termijn, maar op de korte termijn is elk foutje er één teveel in de strijd tegen degradatie. Het is bekend dat de pas 20-jarige Amersfoorter niet uit weelde op de positie links achterin staat. Lorenzo Burnet is nog niet in staat om te starten, terwijl Jeff Hardeveld lang uit de roulatie is met kruisbandletsel. "Ik doe mijn stinkende best, maar ik denk dat iedereen wel kan zien dat dit niet mijn favoriete positie is. Ik word blijer van een rol als centrale verdediger."