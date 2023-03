Ahmed El Messaoudi: 'We geven de moed niet op'

De middenvelder, die een half uur voor tijd inviel bij de thuisclub, maakte een frisse en gretige indruk en zorgde met loopacties in de diepte voor een paar gevaarlijke momenten. Eerst was hij met het hoofd dichtbij een treffer en daarna probeerde hij achter het standbeen langs Sparta-doelman Olij te verrassen. "Die kopbal was lastig. Ik kon niet echt kracht meegeven aan die bal."

"Het resultaat is natuurlijk een domper, ook al speel je tegen een goed elftal. De spanning blijft en we blijven in de gevarenzone. Maar opgeven is geen optie. We moeten strijden tot het allerlaatste moment en dat gaan we doen ook. We geven de moed niet op."