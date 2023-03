SVBO duwt Germanicus dieper in degradatiezorgen

VOETBAL - SVBO deed vanmiddag uitstekende zaken door directe concurrent Germanicus met 3-0 te verslaan. Door de nederlaag zit de ploeg uit Coevorden dieper in de degradatiezorgen.

Omdat vv Emmen van Roden won, is Germanicus nu de hekkensluiter van de eerste klasse E. SVBO is door de overwinning nog niet uit de zorgen, maar klimt wel naar plaats negen. Tussen Germanicus en SVBO zit maar vijf punten. Ook hebben de Coevordenaren een wedstrijd minder gespeeld.

SVBO sterker

Beide clubs vrezen voor hun plekje in de eerste klasse E, maar daar was in de beginfase bij thuisploeg SVBO weinig van te merken. De ploeg van Arthur van der Veen speelde frank en vrij en kreeg al vroeg in de wedstrijd de eerste kans. Het schot van Sander Boekholt kon door Germanicus-doelman Jehovah Mendes worden gekeerd.

Tien minuten later was de keeper van Germanicus wel kansloos. Jelmer Scholten rondde een goede actie van Ronald Gerdes uitstekend af. Mendes kon de 1-0 voor de thuisploeg niet voorkomen.

Na een half uur spelen kwam Germanicus wat beter in de wedstrijd en zo was er in Emmen sprake van balans. Veel kansen leverde het de gasten uit Coevorden niet op.

Seigers mist, Seigers scoort

Op slag van rust gaf Gerdes Emiel Siegers de 2-0 op een presenteerblaadje aan, maar de spits faalde opzichtig alleen voor Mendes. De keeper van de gasten won het duel en dus zochten beide ploegen halverwege met een 1-0 voorsprong voor SVBO de kleedkamers op.

Seigers was niet onder de indruk van zijn misser, want even na de onderbreking scoorde de aanvaller wel. Seigers werd op het juiste moment de diepte ingestuurd en dit maal passeerde hij Mendes wel (2-0).

Uitblinker bij SVBO

Amper vijf minuten later besliste Gerdes de wedstrijd en bekroonde hij zijn goede spel met de 3-0. Ook de uitblinker van SVBO werd op het juiste moment de diepte ingestuurd en ook hij bleef oog in oog met Mendes koelbloedig en scoorde beheerst.