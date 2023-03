Kampioenskansen Ruinen verkeken na nederlaag tegen koploper

VOETBAL - De topper in de derde klasse A tussen Steenwijkerwold en Ruinen is geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Daarmee lijken de kampioenskansen voor Ruinen verkeken, want Steenwijkerwold blijft eerste met tien punten voorsprong op nummer twee Ruinen.

Steenwijkerwold was voorafgaand aan het duel tegen Ruinen de koploper met maar liefst zeven punten voorsprong op de bezoekers. De enige ploeg waar Steenwijkerwold dit seizoen van verloor was, jawel, Ruinen. In oktober 2022 werd het 3-0 voor de blauw-witten.

Ruinen wist dat het vanmiddag moest winnen om de spanning in de competitie te behouden. Het begon voortvarend en kreeg kansen via Sander te Meer en Elmar van Belkum. Een doelpunt van Ruinen hing in de lucht, maar het was Steenwijkerwold dat meteen scoorde bij de eerste kans. Mitchell Mosterman wist doelman Jarno van Belkum te verschalken.

Attractieve beginfase

Er gebeurde sowieso veel in de beginfase, want na de snelle 1-0 was het binnen vijf minuten gelijk via Te Meer. Even daarvoor had Steenwijkerwold de kans op de 2-0 via Colin Peemen. Na die attractieve beginfase zakte de wedstrijd een klein beetje in.

De ruststand leek te eindigen in 1-1, maar een prachtige aanval van Steenwijkerwold werd knap afgerond door Wilco Stevens.

Ruinen komt terug, maar verliest toch