E&O blijft door uitzege in spoor van promotiekandidaten

Door een duidelijke overwinning in Breezand op ZAP blijft de damesploeg van E&O in het spoor van de promotiekandidaten. Het uitduel in de eerste divisie eindigde vanmiddag in 19-29 voor de Emmenaren.

Na tien minuten liepen de bezoekers bij ZAP vandaan. Door sterk te verdedigen kon E&O in de omschakeling uitlopen van 6-6 naar 7-19 bij rust.

Amber Foree

"In die fase hebben we vooral verdedigend hard voor elkaar gewerkt. Doelvrouw Amber Foree maakte daar gebruik van", legt trainer/coach van E&O Henrik Bergholt uit.

In de tweede helft in Noord-Holland wisselde Bergholt veel van samenstelling. "Om iedereen wedstrijdritme te laten opdoen. In de volgende speelronde ontvangen we de nummer twee in de competitie Fortissimo. Ik kijk erg uit naar die wedstrijd."

