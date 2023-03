VKW koestert punt: 'We gaan voor de nacompetitie'

Een achterstand bij rust maakte de thuisploeg in de tweede helft goed. Na een lange bal werd Anjo Willems in het strafschopgebied van middenmoter Hollandia gevloerd. De spits van VKW ging zelf achter de bal staan en faalde niet.

"Daarna was Hollandia het meest gevaarlijk. Vaak dit seizoen verliezen we dit soort wedstrijden, maar nu trekken we een puntje over de streep. Dat is ook wel eens lekker voor de ploeg en ook de trainer", aldus trainer/coach van de formatie uit Westerbork Bernd van Bolhuis.