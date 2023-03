Vv Emmen geeft laatste plaats over: ‘Iedereen schrijft ons al af’

VOETBAL - Een teken van leven van vv Emmen in de eerste klasse E. Door vanmiddag op eigen veld af te rekenen met provinciegenoot Roden (3-1) verlaten de rood-witten de laatste plaats.

Binnen een half uur had Devando Fik al twee keer gescoord. Hij haalde het einde van de eerste helft niet, want nog voor het rustsignaal kreeg de transfertarget van WKE'16 zijn tweede gele kaart.

Brede rechterrijtje

"Via Djairo Fik gingen we in ondertal en bij 3-0 de kleedkamer in", vervolgt een uitgelaten hoofdtrainer van vv Emmen Kevin Waalderbos. "Dan weet je dat Roden er in de tweede helft minstens drie moet maken. Uiteindelijk scoren ze alleen een vrije trap."

Door de thuiszege geeft vv Emmen de laatste plaats over aan Germanicus. "Dit is een opsteker voor ons. Nu is het verschil met Roden niet acht, maar twee punten. We hebben aansluiting bij het brede rechterrijtje gevonden. Iedereen schrijft ons al af, wij doen dat niet."

Vertrekkende jongens werken hard

Waalderbos doelt op de tegenvallende resultaten, maar vooral het aanstaande vertrek van basisspelers. Beide Fik-broers en Tim Aalderink sluiten aan bij het bezige WKE'16 terwijl Bas Aalderink vanaf de zomer het tenue van ACV draagt. "De jongens die gaan vertrekken werken heel erg hard", wil Waalderbos kwijt.

Ook de hoofdtrainer is bezig aan zijn laatste weken bij de huidige nummer twaalf van de eerste klasse E. Waalderbos gaat aan de slag bij Buitenpost. "We hebben voor dit seizoen één doel met elkaar: zorgen dat deze vv Emmen in de eerste klasse blijft."

Jannes Siegers