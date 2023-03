Koploper Valthermond meest tevreden met gelijkspel tegen WKE'16

VOETBAL - De topper in de 2e klasse K, tussen WKE'16 en Valthermond, eindigde doelpuntloos. Daarmee waren de bezoekers het meest content en kreeg de thuisclub misschien wel iets te weinig.

"Als er één ploeg aanspraak maakte op de drie punten vandaag, dan waren wij dat", meende WKE'16-trainer Albert Koops. 'Mister Valthermond' had gelijk, want de oranjehemden waren het vaakst en het dichtst bij een treffer. Onder ander lat en paal stonden succes voor de thuisclub in de weg.

Door het gelijkspel blijft Valthermond koploper met 34 punten uit 16 van de 24 duels, terwijl WKE'16 vier punten minder heeft maar ook een duel minder gespeeld.

Hendriks lat, Meijers voorlangs

Het begin van de topper op een lekker volgepakt Sportpark Grote Geert was levendig, met kansen aan beide kanten. Zo ramde Lorenzo Hendriks voor WKE'16 hard tegen de onderkant van de lat en kopte Valthermond-captain Tom Meijers uit een corner voorlangs. Maar naarmate de eerste helft vorderde zakte Valthermond in en leek voor de bezoekers de nul achterin heiliger dan het scoren van de 0-1. WKE'16 had tot de rust daardoor veel de bal, maar werd totaal niet dreigend.

Wolters de lat, Veerbeek voorlangs