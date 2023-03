Opinie: Dick Lukkien verdient een afscheid door de voordeur

OPINIE - Na zeven seizoenen komt er een einde aan de samenwerking tussen FC Emmen en Dick Lukkien. De 50-jarige oefenmeester keert terug naar zijn vorige liefde, FC Groningen. Daarmee gaat voor hem een langgekoesterde wens in vervulling en eindigt een unieke samenwerking bij de club die in 2016 wél in hem geloofde als hoofdtrainer, in tegenstelling tot zijn nieuwe club destijds.

Met FC Emmen schreef Dick Lukkien geschiedenis. En dat niet één keer, maar meermaals. Zo gaat hij de boeken in als eerste trainer die promoveerde met de Drentse profclub en bezorgde hij Emmen en de steeds groter wordende schare fans het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis. En dat ook nog eens in het seizoen nadat ze voor het eerst in het bestaan waren gedegradeerd.

Ronald Lubbers

Natuurlijk heeft Lukkien ook veel te danken aan Emmen en vooral aan voorzitter Ronald Lubbers, die hem niet alleen de kans bood om op eigen benen te staan als hoofdtrainer, maar hem ook niet liet vallen toen Emmen twee seizoenen geleden hopeloos onderaan stond in de eredivisie. Waar veel mensen het ontslag eisten, hield Lubbers zijn rug recht en liet hij hem zitten. Die keuze leverde een geweldige tweede seizoenshelft op, maar de Houdini-act viel in duigen tijdens de halve finale van de play-offs, toen NAC volledig tegen de verhoudingen in de Drentse club elimineerde en liet degraderen.

Wat nu?

Maar wat nu? Is de positie van Lukkien bij FC Emmen nog houdbaar, nu bekend is dat hij aan de slag gaat bij een directe concurrent in de strijd tegen degradatie?

Ik heb daar de hele dag over nagedacht, terwijl ik langs de lijn bij WKE'16 en ook op social media van bekende, maar vooral ook onbekende volgers, te horen en lezen kreeg wat de beleidsbepalers bij FC Emmen moeten doen. De algemene mening? Afscheid nemen. Hoe ik er zelf naar kijk? Ik vind dat hij een eervol afscheid verdient. Een afscheid door de voordeur.

'Een prima trainer en een prettig mens'

Ik heb sympathie voor Dick Lukkien en ik weet dat het eigenlijk niet mag als journalist, maar ik ben misschien zelfs wel fan. Ik hoor of lees wel eens dat ik kritischer moet zijn op hem, maar eerlijk gezegd heb ik in grote lijnen al zijn keuzes in de zeven seizoenen begrepen. Bovendien is hij niet alleen een prima trainer, maar ook een prettig mens. Eerlijk, oprecht en nuchter. Iemand die er niet omheen draait en niet elke week een ander verhaal ophangt, hoe graag sommige supporters of sponsors dat ook zouden willen. Een trainer die van mij prima de Foppe de Haan van FC Emmen had kunnen worden, al begrijp ik ook dat hij ambitie heeft en dat er bij de buren net iets meer mogelijk is (op dit moment) dan in Emmen.

De drie opties

Dat afscheid door de voordeur kan er maar op drie manieren komen. De moeilijkste en mooiste manier duurt het langst. Dan moet hij FC Emmen in de eredivisie houden. Een pittig karwei en niet alleen vanwege het resterende programma. De gekozen wedstrijdstrategie, iedere wissel en helemaal de tegendoelpunten zullen onder een vergrootglas komen te liggen. Zeker na een nederlaag is er bij veel fans en sponsors geen ruimte voor nuance want 'Lukkien is met zijn hoofd al bij FC Groningen'.

Wat als FC Groningen vanaf 1 april gaat 'lekken' dat er gesprekken gaande zijn met Mark Diemers, Mickey van der Hart en Ole Romeny? En wat als Emmen uiteindelijk degradeert? Dan dreigt een vertrek door een zijdeurtje. Helemaal als Groningen zich wel weet te handhaven. Bijkomend probleem is dat de nieuwe technisch roerganger, Mike Willems, ook meteen heeft afgedaan. En wat te denken van Ronald Lubbers, die ondanks dat hij nu ziek thuis zit, toch voor de tweede keer - zonder het gewenste resultaat - zijn rug recht hield? Ik tik hier de strekking van de tweets alvast: "Waardeloos beleid en dat na al die mislukte en vooral niet fitte aankopen."

Optie 2 ligt op het bordje van FC Emmen zelf. Om bovengenoemde kritiek te voorkomen breek je per direct op een waardige manier: in een officieel persmoment waarbij Willems tekst en uitleg geeft, waarna Lukkien met bloemen, schilden, de kampioensschaal en de Rinus Michels Award wordt vereeuwigd. Aan de fotocollage in het museum met 'onze helden' kan dan eindelijk die van Lukkien worden toegevoegd. Iets wat trouwens al lang had gemoeten.

De laatste optie op een groots afscheid kan Lukkien zichzelf geven door nu op te stappen. Daarmee voorkomt hij alle schijn en (onterechte) vooroordelen en kan hij tot in lengte van jaren - in welke hoedanigheid dan ook - terugkeren op De Oude (of tegen die tijd 'Nieuwe') Meerdijk. Als sportman is dit voor Lukkien ongetwijfeld geen optie. Hij wil niet, want hij is ergens aan begonnen en wil de klus klaren: Emmen in de eredivisie houden en niet de weg van de minste weerstand kiezen.

'Dick, gooi die voordeur zelf achter je dicht!'

Die drive snap ik trouwens volkomen en ik gun hem dat ook, maar of het de uitkomst gaat zijn van de evaluatie waag ik te betwijfelen. En dan hoop ik eigenlijk dat hij de eer aan zichzelf houdt. Dick, gooi die voordeur zelf achter je dicht!