Eerste nederlaag EHS'85, Sweel enige ongeslagen club in Drenthe

VOETBAL - Een grote verrassing in de 4e klasse D van het zondagvoetbal, waar het nog ongeslagen EHS'85 op eigen veld over de knie ging van Smilde'94. De bezoekers, die eerder dit seizoen thuis nog met 0-5 klop kregen van de club uit Emmerschans, wonnen met 2-0.

Door de eerste nederlaag van het seizoen van EHS'85 is er nog maar één Drentse club die dit seizoen in competitieverband nog ongeslagen is: vv Sweel. De koploper in de 3e klasse D won dit seizoen negen keer en speelde zes maal gelijk. Gisteren werd met 0-2 gewonnen bij Weerdinge, door twee treffers van Richard Speelman.