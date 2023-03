FC Emmen Podcast #28: 'Lukkien kan niet door bij FC Emmen'

VOETBAL - Terwijl Dick Lukkien met FC Emmen volop bezig is met de overlevingsstrijd in de eredivisie, moet de 50-jarige oefenmeester ondertussen de toenemende onvrede bij concurrent FC Groningen in de kiem smoren. De Trots van het Noorden kon niet wachten tot na het seizoen met het presenteren van de nieuwe hoofdtrainer, die voor drie jaar tekent in Euroborg. De boosheid bij directeur Wouter Gudde was prima acteerwerk, maar het grootste issue ligt na afgelopen weekend op het bordje van de beleidsbepalers van FC Emmen.

Want kan Dick Lukkien blijven zitten tot het einde van het seizoen? "Nee", vinden de leden in de FC Emmen Podcast. "En niet omdat hij dat niet professioneel genoeg is en er niet alles aan wil doen om Emmen te behoeden voor degradatie. Integendeel zelfs. Maar hij kan vanaf nu niets meer goed doen."

Niels Dijkhuizen schreef er gisteravond al een opinie over en ligt deze nogmaals toe. "Het beste is als Dick zelf die voordeur achter zich dichttrekt. Ik gun hem een eervol afscheid, na zeven unieke jaren. Wat er door verschillende supporters wordt geventileerd op vooral sociale media is schandalig. Die mensen vergeten kennelijk snel."

Hofland, Buijs of een paar weekjes... Gall!

Het panel heeft verschillende ideeën over de opvolger, die er tegen Cambuur over twee weken dus al moet zijn. Dat kan iemand zijn die er ook volgend jaar zit, maar ook iemand die het huidige seizoen afmaakt waarna de nieuwe man met een schone lei kan beginnen. "Dat zullen Kevin Hofland en Danny Buijs niet doen. Die stappen meteen in", aldus Theo ten Caat.

Overigens is er maar één echte optie voor de laatste acht wedstrijden. In koor roept het panel "Joop Gall"