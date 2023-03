Sportman van het Jaar Brian Prent: 'topsport en fulltime-baan op het dak gaan niet samen'

Taekwondo

Taekwondo is een Koreaanse vechtsport waarbij de nadruk op zelfverdediging ligt. Letterlijk vertaald betekent tae voet, kwon vuist en do de kunst van. Vrij vertaald is dat dus: de kunst van de voet en de vuist. En daarbij speelt de voet met 80 procent de hoofdrol. De vuisten moeten de overige 20 procent opknappen.

Lange sterke stelten

En de lange sterke stelten van Prent zijn ook meteen z'n belangrijkste wapen. "Hij zwaait die benen zo in je nek en daar zit heel wat kracht in. En daarnaast heeft hij een heel sterke achterwaartse trap", analyseert Meijer.

Hij was ook de man die de gebroeders Prent in aanraking bracht met taekwondo. "Larry woonde altijd een paar huizen verderop bij ons in de straat. Dus daar kwamen we vroeger met z'n tweetjes aan de deur", herinnert Brian zich. "We gingen met Larry in de auto naar de club toe hier en zijn eigenlijk nooit meer weggegaan", vult broer Kevin aan. "De gebroeders Prent zijn bij mij echt top. Het zijn ook jongens die echte clubliefde hebben", besluit Meijer.

Principe-afspraak

De broers hebben wel één belangrijke principe-afspraak met elkaar gemaakt. "Op de training vechten we tegen elkaar, maar op wedstrijden doen we dat niet", verklaart Brian. "Mijn ouders willen dat niet en wij ook niet. Je gaat toch altijd een tikkeltje harder op een toernooi en als je elkaar dan blesseert heb je er allebei niks aan. Dus op de training vechten we tegen elkaar en buiten de training zijn we lief tegen elkaar", besluit Brian lachend.