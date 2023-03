Para-menner Ingmar Veneman: 'Een paard beet m'n schouder kapot'

PARA-MENNEN - Ingmar Veneman (43) uit Tweede Exloërmond staat na de eerste dag van de men-wedstrijd in Exloo op de tweede plaats in het tussenklassement van de para-menners. Een rubriek die speciaal bedoeld is voor ruiters met een fysieke beperking. Veneman heeft door een ongeluk, twintig jaar geleden, nog maar vijf procent kracht in haar rechterarm en nog altijd veel pijn.

"Een paard heeft met z'n gebit m'n schouder kapot gebeten", vertelt Veneman. "Rondom m'n botten en m'n schouderblad is daarna artrose ontstaan. Drie jaar geleden heb ik een gedeeltelijk nieuwe schouder gekregen. Maar helaas moet ik in september weer onder het mes voor een volledig nieuwe schouder."

Voorproefje voor WK in Exloo

Samen met haar 17-jarige merrie Lina doet ze daarom aan para-mennen. Dit weekend rijden ze samen een wedstrijd in Exloo. Het is een voorproefje van het WK dat in augustus ook naar Exloo komt.

Veneman won al verschillende wereldtitels als onderdeel van het landenteam. Maar individueel wist nog geen eremetaal bij het WK te pakken. "Het is in Drenthe bij m'n eigen club om de hoek: dat komt bijna niet voor denk ik. Dus ik vind het heel erg leuk"

Stokje

Als extra hulpmiddel rijdt Veneman met een stokje in haar linkerhand waar beide teugels naartoe lopen. Daardoor kan ze met één hand mennen. "Ik heb zo'n sterk gevoel, met dat stokje, daar kan ik eigenlijk alles mee doen. Je hebt wel druk op je hand maar dat is veel 'dunner' dan een normaal iemand heeft."

Sinds vier jaar vormt de menner uit Tweede Exloërmond nu een succesvol span met Lina. "Ze is een combinatie van een Lipizzaner en een tuiger. Daarom is ze ook wit. Ze kan heel heet zijn maar dat is ook wel weer een voordeel omdat ik dan zelf wat minder hoef te doen", legt Veneman uit. "Ze is ook heel gevoelig in de mond waardoor ik haar met één hand prima kan mennen. En ze wil eigenlijk altijd: ze staat altijd aan."

Hulp

Daarnaast mag haar groom Nadine Buining tijdens een wedstrijd ook meehelpen door Lina met een zweep aan te sporen. Ze is zelf dressuurruiter en geeft Veneman les. En een paard aansturen zonder zelf de teugels in handen te hebben voelt best raar. "Ik ben natuurlijk normaal ruiter. Dan voel je exact hoeveel been je geeft weer terug in je handen. Dat mis ik nu als ik achterop de kar zit."

Veneman en Buining hebben gisteren in Exloo al de dressuurproef gereden. Ze eindigden 'tevreden' op de tweede plek. Morgen volgt nog de spectaculaire marathon en zondag wordt de menwedstrijd afgesloten met de vaardigheidsproef.

Internationale wedstrijd Exloo vrij toegankelijk

Buiten de nationale wedstrijd voor de paramenners is er op het Hippisch Centrum in Exloo dit weekend ook een internationale wedstrijd voor pony's en paarden. Daarvoor komen honderdvijftig menners uit negen verschillende landen naar Drenthe. Het is de eerste internationale wedstrijd van het nieuwe seizoen. Ook meervoudig wereldkampioen bij de vierspannen IJsbrand Chardon zal aan de start verschijnen. De wedstrijden zijn vrij toegankelijk voor publiek.