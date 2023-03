Dick Lukkien wil seizoen in Emmen afmaken: 'Je denkt toch niet dat ik Araujo ineens in de spits zet'

VOETBAL - Dick Lukkien is niet van plan om voortijdig op te stappen bij FC Emmen, nu bekend is dat hij vanaf volgend seizoen aan de slag gaat bij FC Groningen. De 50-jarige oefenmeester vindt dat de nieuwe job zijn functioneren op De Oude Meerdijk niet in de weg staat. "Ik heb bijna zeven seizoenen alles gegeven voor deze club en dat wil ik ook in de laatste maanden van mijn contract blijven doen."

Of Lukkien die kans ook krijgt is nog niet bekend. Mike Willems, de technisch manager van de Drentse club, liet vanavond weten geen overhaaste beslissingen te willen nemen. "De komende dagen gaan wij evalueren in hoeverre er nog voldoende draagvlak is", aldus Willems, die dus lijkt af te wachten hoe het één en ander valt op De Oude Meerdijk. Lukkien zit ondertussen dus eigenlijk in de wachtkamer, al staat hij morgen 'gewoon' weer op het trainingsveld met de spelers van Emmen die ongetwijfeld een belangrijke stem over zijn toekomst zullen hebben.