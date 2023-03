'Waarom zou ik als trainer wedstrijden terugkijken? Dat is geweest'

De gast in de tiende podcast is amateurvoetbaltrainer Jan Otto Benjamins. Elimiet in hart en nieren, maar ook gulle sponsor van bitterballen in de rust. Voor een ieder langs de lijn. Met zijn DKB staat Benjamins in de middenmoot van de zaterdag derde klasse D. De sympathieke snackbarhouder is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Krimmenezen. Vorig seizoen behaalde hij een historische een promotie. In de Onze Club Podcast vertelt hij daarover.