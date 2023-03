Opinie: 'FC Emmen moet snel met statement komen'

VOETBAL - Maakt Dick Lukkien het seizoen af bij FC Emmen of niet? Die vraag is, ruim twee dagen nadat bekend werd dat de trainer na dit seizoen aan de slag gaat bij FC Groningen, nog altijd niet beantwoord. "De komende dagen gaan wij evalueren in hoeverre er nog voldoende draagvlak is", liet technisch manager Mike Willems zondag nog weten.

Duidelijk is dat Willems en de andere beleidsbepalers eerst wilden afwachten hoe het nieuws zou landen bij spelers, supporters en wellicht ook sponsors, want zelf waren ze al sinds vorig weekend op de hoogte van Lukkiens' keuze.

Maar elke dag zonder statement is er één teveel!

Sfeer

De huidige situatie, waarin iedereen in het ongewis is, is niet bevorderlijk voor de sfeer in de groep en de betrokken partijen onderling. En juist die sfeer kan wel eens doorslaggevend zijn in de laatste weken van de competitie, waarin FC Emmen het vege lijf moet zien te redden in de eredivisie ondanks een loodzwaar programma.

Vertrouwen

Wat de clubleiding ook beslist, pas aan het einde van het seizoen kan worden gezegd of de keuze goed of fout was. Sportief gezien in ieder geval, het menselijke aspect buiten beschouwing gelaten. Duidelijk is dat het sentiment, ten aanzien van het verleden, opzij gezet worden gezet. Er telt maar één ding en dat is: is er wel of niet voldoende vertrouwen voor de toekomst?

Gezamenlijk statement

Cruciaal daarin is de mening van de spelersgroep, veel meer dan die van supporters of sponsors, die juist veelal reageren vanuit het sentiment. Voor die twee 'partijen' wordt elke beslissing van Lukkien, zeker als die niet goed uitpakt, snel uitgelegd als 'zie je wel, hij is met zijn hoofd niet meer bij FC Emmen.' Vanuit de spelersgroep is het geluid redelijk unaniem. De meeste spelers willen door met Dick Lukkien. Sterker nog, zij hebben een grenzeloos vertrouwen in de oefenmeester en kwamen vooral dankzij de geboren Winschoter naar de Drentse club toe.

Als de clubleiding gehoor geeft aan de wens van die spelers zou ik zo snel mogelijk met een gezamenlijk statement komen, richting pers, supporters en sponsors. Ondertekend door bestuur, staf en spelers.

Uiteraard kunnen de huidige stafleden dan niet meer betrokken worden in de processen richting volgend seizoen, ten aanzien van spelers bijvoorbeeld.

Nieuwe koers

Maar het is ook niet ondenkbaar dat de Emmer clubleiding tijd heeft 'gekocht' om in gesprek te gaan met tussentijdse opties. Dat de keuze intern al is gemaakt, maar dat de uitvoering afhankelijk is van de beschikbaarheid en de wil van de gedroomde opvolger. Maar met alleen een opvolger is FC Emmen er niet. Als Lukkien wordt bedankt voor bewezen diensten dan zullen hoogstwaarschijnlijk ook assistent-trainers Casper Goedkoop en Gerard Wiekens, uit solidariteit, vertrekken. Bas Sibum zal vermoedelijk wel blijven. Hij is zelfs een mogelijke kandidaat om Lukkien op te volgen, maar ook dan moet er een assistent-trainer worden gehaald. Datzelfde geldt als Emmen in zee gaat met Kevin Hofland (met wie voorzitter Lubbers al eens mee sprak) of met Danny Buijs, wiens naam ook rondzingt op De Oude Meerdijk. En wat doet de komst van een nieuwe trainer en assistent met de groep die Lukkien had willen houden? Wat betekent dat voor de motivatie en de dynamiek?

Schokeffect

Kiezen voor een nieuwe koers lijkt dan vooral de hoop op een schokeffect te worden, al is de vraag of een andere trainer deze selectie ineens wel veelvuldig laat scoren en niet naïeve goals laat incasseren.

In mijn vorige opinie schreef ik dat ik vooral hoop dat Lukkien met opgeheven hoofd door de voordeur vertrekt, maar hoe langer er wordt gewacht met een statement - wanneer de club eigenlijk niet verder wil met hem - hoe lastiger dat gaat worden.