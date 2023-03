HZVV blijft hekkensluiter na late nederlaag in Vriezenveen

VOETBAL - HZVV verloor gisteravond het inhaalduel bij DETO in Vriezenveen met 1-0. De Hoogeveense formatie blijft daardoor hekkensluiter (16e) in de Vierde Divisie B van het zaterdagvoetbal.

De enige treffer viel in de laatste minuut. Nadat HZVV zelf een corner mocht nemen werd het door DETO in de omschakeling geklopt. Tom Koelman werd de matchwinner voor de club uit Overijssel, die nu vierde staat met 38 punten uit 22 duels.

HZVV blijft steken op 17 punten uit 22 van de in totaal 30 wedstrijden. De ploeg van Jaap Scholing staat drie punten onder de ploegen die aan het einde van het seizoen via de nacompetitie het vege lijf nog mogen redden (d'Olde Veste'54 en SDV Barneveld). Het gat naar de veilige plaatsen in de Vierde Divisie B bedraagt zeven punten.