Hagenes wint na de Ronde van Drenthe ook tijdrit Olympia's Tour op TT Circuit

Van der Tuuk reed als Assenaar een thuiswedstrijd op het TT Circuit. Daarnaast is hij ook nog een echte tijdritspecialist. De Metec-renner werd in Emmen afgelopen zomer met overmacht Nederlands kampioen bij de mannen tot 23 jaar en reed daarna ook nog het wereldkampioenschap in Australië.

Al met al is het internationale wielerpeloton drie dagen te gast in onze provincie. Morgen volgt nog de etappe Assen - Assen over 163 kilometer. Vrijdag start het peloton in Gieten en finisht het na 168 kilometer in Ruurlo. Op zaterdag volgt de etappe van Neede naar Tiel over 161 kilometer. En de finale wordt zondag in Limburg verreden met Beek als start- en finishplaats. Deze klimetappe gaat over 173 kilometer.