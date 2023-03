Olympia's Tour: Nederlands beloftenkampioen Kroonen pakt etappezege in Assen

WIELRENNEN - Max Kroonen van VolkerWessels heeft vanmiddag de tweede etappe van Olympia's Tour in Assen gewonnen. Na een loodzware waaierkoers over 162 kilometer was de regerend Nederlands kampioen bij de beloften de snelste van een kopgroep van zeven man.

Joran Bloem van Tour de Tietema-Unibet werd tweede. Lars Boven van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma finishte als derde.

Gele trui

De gele trui ging na de tweede etappe van de Noor Per Strand Hagenes naar de Deen Vinje Vinjebo. Strand Hagenes kwam al vroeg in de koers ten val en kon niet meer vooraan terugkeren.

Koersverloop

Na 80 kilometer koers ontstond een kopgroep van 20 man met daarbij Tijmen Eising uit Emmen en Tibor del Grosso uit Eelde. Met nog 20 kilometer te gaan sloot de tweede groep bij de koplopers aan. Met nog ruim 10 kilometer te gaan ontstond daaruit de kopgroep die de finale ging beslissen.

De enige keienstrook onderweg tussen Drouwen en het Boomkroonpad werd in verband met de regen van gisteren uit voorzorg uit het parcours verwijderd.

Tijdrit TT Circuit

Gisteren was de openingstijdrit van Olympia's Tour. De mannen reden toen twee rondes op het TT Circuit van Assen. Strand Hagenes van het opleidingsteam van Jumbo-Visma, was net als tijdens de Ronde van Drenthe, de rapste. Axel van der Tuuk uit Assen was de beste Nederlander op de achtste plaats.

Start Gieten